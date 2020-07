Auxílio de R$ 600: Veja o calendário de pagamento para quem começou a receber em abril

Na última sexta-feira, 17 de julho, o governo divulgou o restante do calendário de pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. O grupo que recebeu a primeira parcela em abril já recebeu a segunda e a terceira. Por isso, foram divulgados os calendários da quarta e quinta parcelas, as duas da prorrogação do programa.

O pagamento da quarta parcela começa dia 22 de julho, com depósito em conta poupança social digital. A cada dia, o depósito é feito para um grupo, de acordo com o mês de nascimento. O calendário de saque em espécie e transferência começa dia 25 de julho e segue até 17 de setembro.

Já o pagamento da quinta e última parcela começa 28 de agosto e segue até 30 de setembro. Confira abaixo todas as datas.

Pagamento da quarta parcela

22 de julho: nascidos em janeiro

24 de julho: nascidos em fevereiro

29 de julho: nascidos em março

31 de julho: nascidos em abril

5 de agosto: nascidos em maio

7 de agosto: nascidos em junho

12 de agosto: nascidos em julho

14 de agosto: nascidos em agosto

17 de agosto: nascidos em setembro

19 de agosto: nascidos em outubro

21 de agosto: nascidos em novembro

26 de agosto: nascidos em dezembro

Saque a transferência da 4ª parcela

25 de julho: nascidos em janeiro

1 de agosto: nascidos em fevereiro

1 de agosto: nascidos em março

8 de agosto: nascidos em abril

13 de agosto: nascidos em maio

22 de agosto: nascidos em junho

27 de agosto: nascidos em julho

1 de setembro: nascidos em agosto

5 de setembro: nascidos em setembro

12 de setembro: nascidos em outubro

Você Pode Gostar Também:

12 de setembro: nascidos em novembro

17 de setembro: nascidos em dezembro

Pagamento da quinta parcela

28 de agosto: nascidos em janeiro

2 de setembro: nascidos em fevereiro

4 de setembro: nascidos em março

9 de setembro: nascidos em abril

11 de setembro: nascidos em maio

16 de setembro: nascidos em junho

18 de setembro: nascidos em julho

23 de setembro: nascidos em agosto

25 de setembro: nascidos em setembro

28 de setembro: nascidos em outubro

28 de setembro: nascidos em novembro

30 de setembro: nascidos em dezembro

Saque a transferência da 5ª parcela

19 de setembro: nascidos em janeiro

22 de setembro: nascidos em fevereiro

29 de setembro: nascidos em março

1 de outubro: nascidos em abril

3 de outubro: nascidos em maio

6 de outubro: nascidos em junho

8 de outubro: nascidos em julho

13 de outubro: nascidos em agosto

15 de outubro: nascidos em setembro

20 de outubro: nascidos em outubro

22 de outubro: nascidos em novembro

27 de outubro: nascidos em dezembro