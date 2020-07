Auxílio de R$600: CAIXA emite alerta sobre golpes contra beneficiários

A Caixa Econômica Federal alertou os cidadãos que quem recebe o auxílio emergencial de R$ 600, bem como quem ainda não teve o cadastro aprovado ou sequer solicitou, pode ser vítima de golpes.

Por isso, por meio de nota, a Caixa alertou os cidadãos no início desta semana. O banco afirmou que não envia mensagens de texto pedindo dados, senhas ou informações pessoais dos beneficiários. A Caixa também não envia links, pede acesso à conta por WhatsApp, e-mail, SMS ou pede confirmação do dispositivo clicando em um link.

Ainda de acordo com a Caixa, os códigos de SMS que são enviados para validar o acesso ao sistema, para verificar o status do cadastro, devem ser preenchidos apenas no site oficial ou aplicativo oficial. Esse código não deve ser fornecido para outras pessoas ou enviados para números em SMS ou WhatsApp.

Você Pode Gostar Também:

O banco alerta que os meios mais comuns para golpes do auxílio de R$ 600 são aplicativos falsos, sites falsos, SMS com links que levam para sites falsos e mensagens de WhatsApp.

Se o cidadão não fez pedido do auxílio e deseja verificar se seu CPF foi utilizado, basta entrar no site da Dataprev, informar nome, CPF, data de nascimento e nome da mãe. Se a mensagem que aparecer for “Requerimento não encontrado”, não foi feito nenhum pedido de auxílio emergencial com o CPF em questão.

Quem sofreu golpe deve registrar Boletim de Ocorrência (B.O.) na Polícia Civil, denunciar para o Ministério da Cidadania pelo número 121 e informar a fraude em qualquer agência da Caixa. O prazo para cadastro ao auxílio se encerra dia 2 de julho.