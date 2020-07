Auxílio de R$600: Confira se você pode receber ou será vetado da quarta parcela

Até agora, apenas calendário da 4ª parcela para beneficiários do Bolsa Família foi divulgado

Quem foi aprovado para receber o auxílio emergencial de R$ 600 deve ficar atento para verificar se ainda cumpre os requisitos e receberá as próximas parcelas.

Apesar do governo já ter confirmado uma quarta e uma quinta parcela, até agora só foi divulgado calendário de pagamento da terceira. Apenas beneficiários do Bolsa Família têm data para receber a quarta. Mais uma vez, o pagamento para esse grupo é feito de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Veja abaixo o cronograma da quarta parcela para beneficiários do Bolsa Família.

Você Pode Gostar Também:

NIS final 1: 20 de Julho

NIS final 2: 21 de Julho

NIS final 3: 22 de Julho

NIS final 4: 23 de Julho

NIS final 5: 24 de Julho

NIS final 6: 27 de Julho

NIS final 7: 28 de Julho

NIS final 8: 29 de Julho

NIS final 9: 30 de Julho

NIS final 0: 31 de Julho

Quem fez o cadastro até o dia 2 de julho e foi aprovado, mesmo após essa data, pode receber todas as cinco parcelas. Para receber a quarta e a quinta, da prorrogação, não é necessário fazer novo cadastro.

Entretanto, alguns beneficiários podem ser cortados dos próximos pagamento. Isso acontece porque, antes de cada pagamento, é feita uma reanálise dos cadastros. Ou seja, antes de pagar a quarta parcela, será analisado se os beneficiários já aprovados ainda cumprem os requisitos. Quem conseguiu emprego de carteira assinada entre pagamentos, por exemplo, terá os pagamentos seguintes do auxílio de R$ 600 vetados.