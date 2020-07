Auxílio de R$600: Governo vai liberar pagamentos para quem teve benefício contestado

Cerca de 1,5 milhão de pessoas devem receber o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 nos próximos dias. Essas pessoas foram analisadas novamente pela DataPrev após terem feito a contestação para receber as cinco parcelas do auxílio pago pelo governo federal.

Após a validação, os dados serão atualizados no portal de consultas da DataPrev. De acordo com a empresa, o conjunto de informações abrange os pedidos feitos nos três últimos meses. O resultado da análise foi encaminhado ao Ministério da Cidadania para homologação.

“Até momento, a atuação da Dataprev no reconhecimento do direito do cidadão está restrita apenas à primeira parcela do benefício. A reavaliação e autorização para pagamento das demais parcelas são hoje realizadas pelo Ministério da Cidadania”, ressalta o órgão.

Até o momento, não foi divulgado quando o pagamento desses pedidos será liberado, pois ainda passarão pela homologação do Ministério da Cidadania. No entanto, já existe a garantia de que os aprovados terão direito a todas as parcelas do auxílio emergencial.

A Dataprev também informou que concluiu, na semana passada, o processamento dos últimos requerimentos feitos entre 17 de junho e 2 de julho nos canais da Caixa. As informações foram enviadas no último dia 7 para homologação do Ministério da Cidadania.

Até 2 de julho, 65,4 milhões de cidadãos foram considerados elegíveis, segundo dados da Dataprev. Outros 42,5 milhões foram considerados inelegíveis para receber o Auxílio