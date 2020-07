Auxílio de R$600: Mais de 100 mil cadastros ainda estão em análise

A Dataprev divulgou, nesta semana, que há 122.805 cadastros do auxílio emergencial de R$ 600 em análise. O número equivale a 0,22% dos cadastros recebidos pela Caixa Econômica Federal.

No total, 56,25 milhões de pedidos foram recebidos. Mesmo após a data final de cadastro, esse grupo, se aprovado, terá direito a todas as cinco parcelas.

De acordo com a Dataprev, mais de 80% desses cadastros ainda em análise são do último lote, representado por quem fez a inscrição entre 17 de junho e 2 de julho. Os demais 20% são de brasileiros que tiveram dados inconclusivos e precisaram corrigir informações.

Não foi dada uma data ou estimativa para que esses cadastro em análise restante sejam processados e recebam uma resposta. Entretanto, a Dataprev afirma que sua equipe trabalha para finalizar a análise “o mais brevemente possível”. As informações resultado sobre o cadastro são liberadas no portal da Dataprev e no aplicativo e site do auxílio.

Neste mês, a Dataprev analisou 2,07 milhões de cadastros. Destes, 1,7 milhão foram feitos entre 17 de junho e 2 de julho, prazo final de inscrição. Os demais 306.351 cadastros eram de outros períodos e passavam por checagem extra.

Nesta quarta-feira, 22 de julho, a Caixa iniciou o pagamento de novas parcelas para diferentes grupos.