Auxílio Emergencial: 70 mil servidores são suspeitos de fraude de R$ 117 milhões

Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia e pela Controladoria-Geral da União identificou que cerca de 70.296 servidores municipais, incluindo ativos e inativos, receberam indevidamente o auxílio emergencial.

De acordo com informações de técnicos dos dois órgãos, trata-se do maior número de casos suspeitos entre todos os estados do país, à exceção apenas do Maranhão. Cerca de R$ 117.171.600 em recursos federais podem ter sido destinados para pagar os benefícios.

Os indícios foram apontados a partir da relação de pagamento das três primeiras parcelas do benefício, e um cruzamento de dados dos beneficiários com a lista de servidores municipais que o tribunal dispõe.

Servidores concursados, ocupantes de cargos comissionados e agentes políticos (secretários municipais e vereadores) teriam recebido o recurso indevidamente.

Foi revelado, na semana passada, que o MPF (Ministério Público Federal) está investigando se agentes públicos e familiares de políticos da cidade de Itarantim, no sudoeste baiano, teriam solicitado o auxílio emergencial.

Pedidos suspeitos podem ser maiores

Técnicos do Tribunal de Contas dos Municípios baiano e da Controladoria-Geral da União informaram que o número de pedidos suspeitos pode ser maior, uma vez que ainda está em andamento um cruzamento de dados de servidores de 99 órgãos e entidades municipais, chegando a um total de 1.009.

O superintendente da CGU na Bahia, Ronaldo Machado de Oliveira, explicou que, pela forma de operacionalização do benefício, existe a possibilidade de que alguns servidores não o tenham solicitado e acabaram incluídos como beneficiários automaticamente por estarem inscritos no Cadastro Único.

Do total de casos suspeitos de recebimento irregular do auxílio, 18.203 servidores municipais estavam inscritos no CadÚnico do governo e receberam R$ 30.374,400.

Outros 20.274 são beneficiários do Bolsa Família, e receberam R$ 47.377,200. Os demais 31.819 servidores municipais, cujo pagamento alcançou o montante de R$ 39.420.000,00, teriam requerido benefício por meio do site ou pelo aplicativo da Caixa. No entanto, é possível que tenham sido alvo de fraude.

Punição

De acordo com o Tribunal de Contas dos Municípios, o servidor que solicitou o auxílio emergencial através do site ou aplicativo e fez uma falsa declaração ao se inscrever, poderá ser processado e punido por improbidade administrativa ou até mesmo responder penalmente pelo crime de falsidade ideológica e estelionato. Ainda, pode ter cometido uma infração disciplinar e, como servidor público, é passível de punição, ou até mesmo a demissão.

Quem pode receber o auxílio emergencial

Será concedido auxílio emergencial de R$ 600 ao trabalhador que cumpra, ao mesmo tempo, os seguintes requisitos:

seja maior de 18 anos;

não tenha emprego formal;

não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o bolsa-família;

a renda mensal per capita seja de até meio salário mínimos ou a renda familiar mensal total seja de até três salários mínimos;

que não tenha recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Exigência excluída pela Câmara em 16/04/2020.

O auxílio vai ser cortado caso aconteça o descumprimento dos requisitos acima. O texto também deixa claro que o trabalhador deve exercer atividade na condição de: