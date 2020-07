Auxílio emergencial: Calendário de depósito das 1ª, 2ª e 3ª parcelas termina amanhã (04)

Beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 receberam o depósito nos últimos dias. Entre 27 de junho e 4 de julho, a primeira, segunda e terceira parcelas foram depositadas para diferentes grupos.

Recentemente, foram aprovados mais 1,1 milhão de cadastros, que receberam a primeira parcela. Quem recebeu a primeira parcela em maio agora recebeu a segunda. E quem recebeu a primeira até dia 30 de abril, agora recebeu a terceira.

Mais uma vez, o calendário foi dividido de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários. A cada dia, beneficiários nascidos em dois meses receberam o crédito de R$ 600 do auxílio em conta poupança social digital. No último dia de depósito, 4 de julho, nascidos em novembro e dezembro recebem o crédito.

O calendário de saque e transferência começa apenas no dia 18 de julho. Antes disso, entretanto, é possível ter acesso ao valor pagamento boleto em uma conta fintech e, em seguida, transferindo o dinheiro a uma outra conta bancária, se assim preferir.

Quem preferir seguir o calendário oficial pode esperar até cerca de três meses para fazer o saque em espécie e transferência. Veja abaixo o calendário completo.

Calendário de depósito do auxílio

Neste calendário, o valor será depositado mas não é possível fazer saque em espécie.