Auxílio emergencial: Calendário de saque termina amanhã

Grupo recebeu a primeira parcela nos dias 16 e 17 de junho

Nesta terça-feira, 14 de julho, chega ao fim o calendário de saque e transferência para quem recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 nos dias 16 e 17 de junho.

Anteriormente, o calendário de saque seria finalizado apenas dia 18 de julho, pois a operação era liberada para um grupo por dia, dividido pelo mês de aniversário. Mas na última sexta-feira o governo publicou que alguns grupos teriam a data antecipada.

Nesta segunda-feira, por exemplo, anteriormente apenas os nascidos em julho poderiam fazer saque e transferência. Após a mudança, puderam fazer as operações os nascidos em julho, agosto e setembro.

E na terça-feira, 14 de julho, quando apenas os nascidos em agosto poderiam fazer saque e transferência do auxílio, agora podem o grupo restante. No último dia do calendário, nascidos em outubro, novembro e dezembro poderão fazer as operações.

Calendário de saque e transferência

06/07 – nascidos em janeiro

07/07 – nascidos em fevereiro

08/07 – nascidos em março

09/07 – nascidos em abril

10/07 – nascidos em maio

11/07 – nascidos em junho

13/07 – nascidos em julho

13/07 – nascidos em agosto

13/07 – nascidos em setembro

14/07 – nascidos em outubro

14/07 – nascidos em novembro

14/07 – nascidos em dezembro

O calendário de pagamento da segunda parcela para esse grupo ainda não foi divulgado.