Auxílio emergencial chega a 80% dos domicílios mais pobres do Brasil

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Covid-19 foi divulgada esta semana e revelou que o auxílio emergencial de R$ 600 chegou ao lar de 80,1% dos brasileiros mais pobres. Também chegou a 85,2% de domicílios com renda per capita de até R$ 242,15.

A média do benefício recebido nos lares foi de R$ 881 por residência. Os impactos do auxílio atingiram quase metade da população do Brasil, num total de 49,%. Ao todo, o benefício impactou 104,5 milhões de brasileiros. Todos os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, os resultados “mostram que o Auxílio Emergencial atinge o objetivo de chegar aos mais pobres do País. Sem ele, essas pessoas não teriam condições de sobreviver durante a pandemia. Isso revela o compromisso do Governo Federal em cuidar da população mais vulnerável”.

Ainda de acordo com a pesquisa, em junho houve aumento de 3,1 milhões de domicílios beneficiados pelos programas criados pelo governo para amenizar os efeitos da crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Em maio, eram 26,3 milhões de domicílios que recebiam algum benefício. Em junho, 29,4 milhões de domicílios. O valor representa 43% dos lares brasileiros.

Até o fim do auxílio emergencial, R$ 200 bilhões devem ser investidos.