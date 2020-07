Auxílio emergencial: Como mudar o número de telefone do cadastro?

Beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 que mudaram o número de telefone e desejam alterá-lo no cadastro ainda podem fazê-lo. Porém, em vez disso ser feito pelo aplicativo Caixa Tem, como anteriormente, agora a mudança deve ser feita em uma agência da Caixa.

Para alterar o número de telefone no cadastro da poupança social digital, o beneficiário pode comparecer a qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Isso é necessário para que as informações sejam validadas, além da identidade do beneficiário ser comprovada.

Você Pode Gostar Também:

Até então, mudança não apenas do número de telefone, como de outros dados, como senha e e-mail, podiam ser feitos pelo aplicativo Caixa Tem. Essas mudanças podiam ser feitas nas opções de “Problemas com o Cadastro” e “Redefinição de Senha”. A mudança ocorreu porque fazer as alterações pelo aplicativo facilitava golpes e roubos de contas.

A Caixa decidiu alterar a forma de mudança de número de telefone como uma medida de segurança. Pessoalmente, antes de fazer qualquer alteração no cadastro, o beneficiário deve comprovar sua identidade para tal. Apesar da prática poder estimular aglomeração em filas nas agências, o banco acredita que a medida de segurança é a melhor a ser feita.

Beneficiários que acreditam ter sido vítimas de golpe devem se dirigir até uma agência para formalizar a contestação. Não é necessário registrar Boletim de Ocorrência (B.O.). A Caixa fará a comunicação com entidades que investigarão o caso.