Auxílio emergencial de R$ 600 elevou padrão de vida de 23 milhões de famílias

Na última quarta-feira, 8 de julho, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia revelou dados atualizados sobre o auxílio emergencial de R$ 600. De acordo com o relatório, o benefício aumentou o padrão de vida de mais de 23 milhões de domicílios espalhados pelo Brasil. Entre os lares mais pobres do país, o auxílio corresponde a 93% da renda.

Para chega à conclusão, foram usados dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Pnad – Covid-19. Com esses dados, foram analisadas a abrangência e efeito do auxílio emergencial entre os beneficiários.

O texto afirma que o benefício conseguiu chegar aos lares mais pobres e trabalhadores informais, com concentração nas faixas menores de distribuição de renda. O auxílio foi pago principalmente para os 30% mais pobres da população do Brasil.

Nestes cerca de 23 milhões de domicílios que tiveram o padrão de vida elevado com o auxílio, os moradores saíram dos limites de extrema pobreza e de pobreza. Em comunicado, o Ministério da Economia afirmou que o benefício “atingiu plenamente” os seus objetivos, com destaque ao foco na população pobre e trabalhadores informais.

Ainda de acordo com o Ministério da Economia, a ajuda e elevação do padrão de vida auxiliou essas famílias a adotarem práticas para se prevenirem contra a Covid-19, além de aumentar o consumo, ajudando a economia nacional.