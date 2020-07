Auxílio emergencial é pago para mais de 65 milhões de brasileiros

O auxílio emergencial de R$ 600 chegou de forma direta a um em cada dois brasileiros. Além disso, de acordo com dados oficiais do governo federal, o benefício está presente em regiões brasileiras que o Produto Interno Bruto (PIB) é mais baixo. O PIB é um dos indicadores mais importantes sobre crescimento econômico.

A região Nordeste reúne 27,2 da população do Brasil, de acordo com dados do IBGE de 2019. Essa região é responsável por 14,5% do PIB do país. De acordo com o governo, o Nordeste recebeu, até agora, 34,6% dos recursos do auxílio emergencial repassados até agora, representando pagamento de R$ 41,8 bilhões. Os dados foram calculados pela Caixa Econômica Federal, no dia 6 de julho.

O destaque de pagamento do auxílio de R$ 600 é a Bahia. O estado recebeu R$ 11 bilhões em pagamento, representando quase 10% do total. Em 2017, a Bahia representava 4,1% do PIB do Brasil e 7,1% da população nacional.

A Região Norte é responsável por 5,6% do PIB nacional e representa 8,7% da população. Nessa região, o auxílio emergencial foi pago num total de R$ 13 bilhões, representando cerca de 10% do valor total gasto até agora. O Pará, estado mais populoso do Norte, representa 5,2% do PIB do Brasil e 4,1% da população; o estado recebeu 5,2% do total em pagamentos, ou R$ 6,3 bilhões.

O Sudeste, que tem mais da metade do PIB nacional e 42,1% da população recebeu 36,9% dos pagamentos, num total de R$ 44,7 bilhões. A região Sul, que representa 17% do PIB e 14,3% da população, recebeu 10,5% do repasse e a região Centro-Oeste recebeu repasse de R$ 8,9 bilhões – 7,3% do total.