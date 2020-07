Auxílio emergencial: Mais 1 milhão de cadastros são aprovados

De acordo com a TV Jornal e informações do Ministério da Economia, um novo lote de cadastros foi aprovado para o auxílio emergencial de R$ 600. Ao todo, 1.059.152 cadastros foram liberados pela Dataprev e Ministério da Cidadania.

Essas mais de 1 milhão de pessoas foram consideradas elegíveis e receberão o auxílio emergencial de R$ 600; no caso de mães chefes da família, o pagamento é de R$ 1,2 mil. O benefício foi criado para minimizar os efeitos da crise decorrente da pandemia do novo coronavírus. Trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais (MEIs) e desempregados têm direito, assim como beneficiários do Bolsa Família.

Foram encaminhados à Caixa Econômica Federal 2.236.259 pedidos; esses cadastros foram realizados entre 27 de maio e 16 de junho.

Até agora, de acordo com dados atualizados segunda-feira, 29 de junho, 64,3 milhões de brasileiros receberam o auxílio, representando um gasto de R$ 98 bilhões. Entre os cadastros feitos pelo aplicativo e site oficial, 35,5 milhões foram considerados elegíveis.

Até agora, 99% dos pedidos de auxílio já foram processados. Nos dois últimos meses, a Dataprev recebeu 149,5 milhões de cadastros e, destes, 148,5 milhões foram analisados. Há CPFs com mais de uma solicitação, já que em alguns casos o sistema aponta dados inconclusivos e é possível solicitar uma reanálise.

A Dataprev ainda conta com 1.015.543 cadastros em análise. Destes, 807.417 foram feitos entre 17 e 24 de junho. O Ministério da Cidadania tem 208.126 cadastros em processamento adicional. Os cadastros para o auxílio de R$ 600 estão abertos até quinta-feira, 2 de julho.