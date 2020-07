Auxílio emergencial: Mais de 1 milhão de brasileiros ainda aguardam primeira análise

Nesta quinta-feira, 9 de julho, foi divulgado mais um balanço atualizado do auxílio emergencial de R$ 600. O balanço mostra os números dos cadastros feitos nos últimos dias. O prazo para se inscrever terminou dia 2 de julho.

Até o dia 8 de julho, o sistema havia registrado 109,1 milhões de cadastros haviam sido recebidos, com 107,7 milhões processados. Desse total de processados, 65,2 milhões receberam o auxílio emergencial, seja a primeira, segunda ou terceira parcela. O programa totaliza, até agora, gasto de R$ 121,1 bilhões.

Até agora, cerca de 832 mil cadastros estão em reanálise. Ou seja, já foram analisados uma vez e o sistema apontou dados inconclusivos. Após serem corrigidos, os cadastros, feitos pelo aplicativo e site oficial, passam por reanálise. Há também 1,3 milhão de cadastros ainda em primeira análise.

O prazo para fazer o cadastro já foi finalizado, mas é possível utilizar o aplicativo ou site oficial para verificar a situação da solicitação.

Além dos novos números sobre cadastros em análise e reanálise, a Caixa também divulgou mudança no aplicativo Caixa Tem. Nos últimos dias, usuários relataram problema para entrar no aplicativo, utilizado para fazer movimentações financeiras do auxílio de R$ 600. A sessão de cada usuário durará por mais tempo para diminuir as filas de espera.