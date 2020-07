Auxílio emergencial: Prazo para cadastro se encerra hoje

Os brasileiros que se enquadrarem nos requisitos para receber o auxílio emergencial de R$ 600 podem fazer o cadastro até o fim do dia de hoje, 2 de julho. O auxílio foi prorrogado por mais dois meses, mas os cadastros não foram.

Por isso, para receber as três parcelas iniciais de R$ 600 e os dois meses adicionais é necessário fazer o cadastro até hoje. A Dataprev ainda conta com mais de 1 milhão de cadastros em análise que, mesmo aprovados após o dia 2 de julho, estarão aptos a receber o benefício. De acordo com os dados mais atualizados, estavam sendo recebidos mais de 200 mil cadastros diariamente durante a reta final.

Durante o cadastro, são solicitados dados como nome completo, CPF, nome da mãe, renda e conta bancária que gostaria de receber o benefício. Mesmo com a conta indicada, é habitual que o valor seja depositado inicialmente em conta poupança social da Caixa, mesmo para quem indicou conta em outro banco.

Semanas após o depósito na conta da Caixa, aberta automaticamente, o calendário de saque em espécie e transferência para outras contas é iniciado.

Os cadastros devem ser feitos pelo site oficial ou aplicativo oficial. A Caixa alerta que fazer o cadastro em outros sites e aplicativos falsos são fraudes e os dados pessoais podem ser utilizados por criminosos.