Auxílio emergencial: Quais parcelas ainda tenho para receber?

Há quatro grupos de beneficiários em diferentes etapas de pagamento

O auxílio emergencial de R$ 600 foi criado para ajudar trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) durante a pandemia do novo coronavírus. Inicialmente, o benefício pagaria três parcelas de R$ 600 (ou três parcelas de R$ 1,2 mil para mães chefes de família). Recentemente, o governo confirmou que serão pagos dois meses adicionais.

Os beneficiários estão em diferentes estágios. Enquanto alguns tiveram o cadastro aprovado e ainda não receberam, há quem está na primeira parcela, outros na segunda ou terceira. Há ainda quem recebeu o auxílio e quem está aguardando o calendário de saque e transferência.

Com tantos calendários diferentes, é comum a dúvida sobre qual a sua situação e quais parcelas ainda restam receber. Primeiramente, os beneficiários passam por dois calendários: no primeiro, o benefício é depositado em conta poupança social digital da Caixa. Nele, é possível movimentar o dinheiro pelo Caixa Tem, para pagar boletos e compras pelo cartão de débito virtual, além de compras em lojas físicas com o QR Code. O segundo é o de saque e transferência.

Atualmente há quatro lotes. Veja abaixo cada um e verifique sua situação.