Auxílio emergencial: Quem irá receber a quarta e quinta parcela?

Desde que a sua prorrogação foi confirmada, há a dúvida sobre quem terá direito às novas parcelas

O auxílio emergencial de R$ 600 foi criado para auxiliar a parcela mais vulnerável da população durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Ele foi criado para pagar três parcelas de R$ 600. Mas recentemente foi confirmado que terá duas parcelas adicionais, totalizando cinco pagamentos para esse grupo.

Mas, desde que a sua prorrogação foi confirmada, há a dúvida sobre quem terá direito às duas parcelas adicionais. Terão direito às quarta e quinta parcelas trabalhadores informais, autônomos, desempregados que não estão recebendo seguro desemprego e microempreendedores individuais (MEIs). Esse grupo receberá mais duas parcelas de R$ 600. Beneficiários do Bolsa Família também têm direito ao auxílio. E mães chefes de família recebem R$ 1,2 mil a cada parcela.

Com exceção dos beneficiários do Bolsa Família, que não precisaram fazer cadastro, para receber a quarta e quinta parcelas é necessário ter feito solicitação no site oficial até o dia 2 de julho. Quem fez o cadastro até esse dia, mas ainda não recebeu resposta, deve aguardar. Todos que tiverem o cadastro aprovado, mesmo após o dia 2 de julho, terão garantido o pagamento das cinco parcelas.

O calendário de pagamento da quarta e quinta parcela ainda não foi divulgado. Há expectativa, entretanto, que a quarta parcela comece a ser paga ainda em julho.