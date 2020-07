Auxílio emergencial: Veja como está a situação de cada lote de pagamento

O dia e parcela de pagamento variam de acordo com quando cada beneficiário foi aprovado para o auxílio emergencial de R$ 600. Atualmente, o benefício tem quatro lotes. Cada um deles já recebeu alguma parcela.

Há ainda a divisão por tipo de beneficiário. São três: quem se inscreveu para o benefício pelo site oficial ou aplicativo, os beneficiários do Bolsa Família e os inscritos no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família.

No caso de quem se inscreveu pelo site e app, há quatro lotes de pagamento, que vai sendo liberado à medida que novos cidadãos vão sendo aprovados. Os inscritos no Cadastro Único seguem o mesmo calendário dos beneficiários inscritos pelo site e app. Os beneficiários do Bolsa Família têm calendário próprio para o auxílio emergencial e seguem as datas previstas para o Bolsa.

Veja abaixo a situação dos quatro lotes de beneficiários.

Lote 1: Aprovados em abril. Receberam a terceira parcela entre 27 de junho e 4 de julho. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro. Faltam receber as quarta e quinta parcelas.

Lote 2: Aprovados em maio. Receberam a segunda parcela entre 27 de junho e 4 de julho. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro. Faltam receber as terceira, quarta e quinta parcelas.

Lote 3: Aprovados no início de junho. Receberam a primeira parcela nos dias 16 e 17 de junho. Saques foram liberados entre 6 e 14 de julho. Faltam receber as segunda, terceira, quarta e quinta parcelas.

Lote 2: Aprovados no fim de junho. Receberam a primeira parcela entre 27 de junho e 4 de julho. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro. Faltam receber as segunda, terceira, quarta e quinta parcelas.