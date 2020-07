Auxílio emergencial: Veja quando a 4ª parcela começa a ser paga a beneficiários do Bolsa Família

O pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial deve começar a ser feito ainda em julho. A Caixa Econômica Federal (CEF) divulgou calendário mostrando que os beneficiários do Bolsa Família começam a receber o auxílio no fim do mês, dia 20 de julho.

Novamente, o calendário para os beneficiários do Bolsa Família é feito de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), começando pelo 1 e indo até o 0. O calendário para os demais beneficiários ainda não foi divulgado, mas deve ser nos próximos dias.

O quarto e quinto mês de auxílio emergencial pagarão R$ 600 aos beneficiários. Ainda não foi confirmado se o valor será depositado de uma só vez durante os dois meses ou, como o governo manifestou vontade, em R$ 500, R$ 100, R$ 300 e R$ 300, respectivamente.

Veja abaixo o calendário completo para beneficiários do Bolsa Família.

Calendário da quarta parcela do auxílio de R$ 600

NIS terminado em 1: 20 de julho

NIS terminado em 2: 21 de julho

Você Pode Gostar Também:

NIS terminado em 3: 22 de julho

NIS terminado em 4: 23 de julho

NIS terminado em 5: 24 de julho

NIS terminado em 6: 27 de julho

NIS terminado em 7: 28 de julho

NIS terminado em 8: 29 de julho:

NIS terminado em 9: 20 de julho

NIS terminado em 0: 31 de julho