Auxílio emergencial vira foco para golpes online

O segundo trimestre de 2020 teve o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 como foco e porta de entrada de golpes online. É o que concluiu pesquisa feita pela empresa Axur e divulgada nesta quarta-feira, 22 de julho.

De acordo com a Axur, os criminosos deixaram de focar em clientes de instituições financeiras e estão focados em cidadãos comuns. Agora, o objetivo desses criminosos virtuais é utilizar informações em saques do auxílio emergencial de R$ 600.

A pesquisa registrou um total de 37.866 denúncias de páginas falsas e fraudes no período. Também foram detectados 9.572 casos de phishing no país. O phishing é a técnica de enganar pessoas por aplicativos e sites falsos que roubam os seus dados. O número representa aumento de 80,7% em relação ao mesmo período de 2019, mas queda de 12,26% em comparação ao primeiro trimestre de 2020.

De acordo com Fábio Ramos, presidente executivo da empresa, os cibercriminosos sempre focam em aproveitar o assunto em alta no momento. Isso explica o aumento do foco no auxílio emergencial. A disseminação de páginas e aplicativos acontece por WhatsApp, em sua maioria. Mas também foram detectados anúncios falsos nos sites de pesquisa Google e Bing.

A pesquisa feita pela Axur encontrou também aumento de 25,6% no uso indevido de marcas em anúncios. Esse índice pode significar a utilização de páginas falsas de instituições bancárias e órgãos públicos.

Ao todo, 517.670 cartões de crédito e débito foram completamente vazados no segundo trimestre de 2020. Deste total, 96% estavam dentro da validade.