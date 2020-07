Avaí x Chapecoense | Onde acompanhar, prováveis escalações, horário e local; vale vaga nas semifinais do estadual

Informações adicionais: o técnico Rodrigo Santana deve escalar a mesma base do último confronto. Agora, no entanto, ele pode escalar o volante Bruno Silva, que cumpriu suspensão no primeiro encontro das quartas. O versátil Renato, jogou pela Chape na primeira fase do estadual, segue fora.

Informações adicionais: a tendência é que o treinador Umberto Louzer repita a escalação do último jogo contra o rival catarinense, que ganhou por 2 a 0 e encaminhou a classificação para próxima fase do estadual. Os desfalques ficam por conta de: Alan Santos, Vini Locatelli e Foguinho, que se recuperam de problemas físicos e não devem jogar.

É fã de esporte e não conhece a plataforma DAZN? Não perca mais tempo! Assista sua modalidade favorita a qualquer momento. Clique no link para se cadastrar.

Contudo, o Leão da Ilha ficou um pouco para trás e viu o adversário abrir 2 a 0 de vantagem e encaminhar a classificação para as semifinais do Catarinense de 2020. Agora, para seguir vivo no estadual, o time precisa repetir o placar para forçar os pênaltis ou fazer 3 ou mais gols para avançar direto.

O Verdão do Oeste, por sua vez, precisa apenas administrar o placar.