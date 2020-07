Bahia vence Confiança com golaço de Danielzinho nos minutos finais e vai à final

O Bahia está na final da Copa do Nordeste! A equipe venceu o Confiança por 1 a 0 e agora irá enfrentar o Ceará na grande decisão.

O gol foi marcado por Danielzinho, que entrou aos 40 minutos do segundo tempo, e fez um golaço em seu primeiro toque na bola e garantiu a vitória que coloca o Tricolor na grande decisão.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

A primeira etapa não foi muito movimentada no Pituaçu. As duas equipes demonstravam bastante nervosismo com o peso de uma semifinal e poucas chances foram criadas.

Na primeira, Juninho Capixaba arriscou de longe e levou perigo.

Na segunda, um milagre de Rafael salvou o Confiança. Após cruzamento da direita, Fernandão desviou a bola no primeiro poste e o goleiro do Confiança mostrou um reflexo incrível para salvar a bola com o pé esquerdo. Uma defesaça!

Na segunda etapa, o ritmo cresceu e o Bahia passou a pressionar mais, mas a primeira grande chance foi do Confiança. Moritz recebeu uma linda bola e tinha uma ótima chance de marcar, mas acabou furando de maneira incrível.

Pelo lado do Bahia, o grande destaque foi o meia Rodriguinho, que organizou todas as jogadas e inclusive deu um lindo passe para Élber sair cara a cara com Rafael e perder uma grande chance.

Quando tudo parecia decidido, Danielzinho entrou em campo para mudar o rumo da partida. O jogador entrou aos 40 minutos e, em seu primeiro toque na bola, recebeu na entrada da área, ajeitou para a perna direita e soltou uma bomba para garantir a vitória do Bahia e a vaga na 8ª final da história do clube na Copa do Nordeste.

Jogadores disputam bola durante Bahia x Confiança Felipe Oliveira/EC Bahia

Ficha técnica

Bahia 1 x 0 Confiança

GOLS: Danielzinho (BAH)

BAHIA: Anderson, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Flávio e Rodriguinho; Élber, Fernandão e Clayson; Técnico: Roger Machado

CONFIANÇA: Rafael, Tiago Ennes, Nirley, Mancini e Silva; Amaral, Jefferson, Ari, Moritz e Ítalo; Reis; Técnico: Matheus Costa