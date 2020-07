Balotelli pede ‘valor absurdo’, e Atlético-MG desiste de contratar atacante italiano

[ad_1]



O Atlético-MG cogitou e tentou contratar o atacante Mario Balotelli, ex-Brescia, da Itália, mas a diretoria recuou e desistiu do negócio assustada com as cifras. A operação teria custo de R$ 40 milhões por ano.

A informação foi publicada pelo jornalista da ESPN Brasil Jorge Nicola em seu blog do portal Yahoo! neste sábado (25).

O pedido do italiano considerava a soma de salários, direitos de imagens e luvas por um ano completo de contrato. Diluído os R$ 40 milhões em doze meses, ele teria uma remuneração mensal de R$ 3,3 milhões.

O valor pedido por Balotelli equivale ao dobro do que Gabigol recebe no Flamengo por mês. Com a saída de Dudu para o Al Duhail, do Catar, o flamenguista tornou-se o jogador mais bem remunerado do futebol brasileiro na atualidade.

Mas mesmo que Dudu tivesse optado por continuar no Brasil, Balotelli passaria a ser o nome mais bem pago do nosso futebol . A remuneração mensal do jogador no Palmeiras era de R$ 2,1 milhões mensais. Gabigol recebe R$ 1,6 milhão.

A diretoria atleticana ficou assustada com o pedido de Balotelli, que, aos 29 anos, vive o pior momento da carreira. Foi dispensado pelo Brescia antes mesmo do final do contrato, que seria em 30 de junho, por causa da falta de comprometimento.

Não deixou de ser uma decepção porque mesmo vindo de temporadas ruins muitos acreditavam que ele reencontraria a motivação no Brescia. Foi a cidade onde ele cresceu, sendo simpatizante do clube, e de volta à Série A italiana após 11 anos fora do país.

Os números mostram o tamanho da decepção: 19 jogos e apenas cinco gols. Recebeu mais cartões amarelos (seis) do que anotou tentos, além de ter sido expulso uma vez. Nada comparado com o que o atacante já fez em campo no passado.

Para muitos, a imagem final dessa decepcionante passagem ocorreu em 9 de junho, quando, após dias sumidos do Brescia, Balotelli apareceu no campo de treino e foi impedido de entrar pelos seguranças. Deu meia volta e sumiu.

É mais emblemático ainda pensando que o clube lutava contra o rebaixamento e preferiu não contar com um jogador de seleção.