Banco Central autoriza testes com WhatsApp para pagamentos

Nesta sexta-feira (31), as bandeiras de cartões Mastercard e Visa afirmaram que o Banco Central autorizou instituições financeiras a fazerem testes de pagamentos com uso do WhatsApp, serviço de mensagem do Facebook.

“A funcionalidade ficará liberada apenas para um grupo limitado de cartões que realizarão transações de baixo valor”, afirmou a Mastercard em nota, respondendo a questionamento da Reuters.

Ainda, a empresa afirmou que enquanto espera a definição oficial da autarquia, “segue contribuindo com o regulador para que o serviço seja liberado para o consumidor final”. A Visa confirmou a autorização, no entanto, não deu detalhes.

Banco Central disse que os pagamentos não foram suspensos

O diretor de organização do sistema financeiro e de resolução do Banco Central, João Manoel Pinho, informou, no último dia 16, que o Banco Central não havia proibido o funcionamento da solução de pagamento instantâneo lançada pelo WhatsApp.

De acordo com o diretor, o serviço foi suspenso para que as condições do novo produto fossem esclarecidas para evitar o risco de que de haver prejuízo à concorrência.

“O Banco Central não proibiu a operação do WhatsApp. Ninguém proibiu nada. É uma decisão cautelar. Se seguir as condições, será permitido sem problemas”, afirmou o diretor.

O diretor do Banco Central informou que, a nova modalidade de transferência de valores lançada pelo WhatsApp é uma solução para dois casos: transferência entre pessoas e para pagamento para estabelecimento comercial.

O Brasil foi o primeiro país a testar a nova ferramenta, por escolha do Facebook, dono do WhatsApp.