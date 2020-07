Banco do Brics aprova financiamento de 1 bilhão de dólares para auxílio emergencial

Nesta segunda-feira, 20 de julho, o New Development Bank (NDB, ou Novo Banco de Desenvolvimento) anunciou financiamento de US$ 1 bilhão para o Programa Auxílio Emergencial do Brasil. O Novo Banco de Desenvolvimento é formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o “Brics”. O dinheiro deve ser utilizado para combater a pandemia do novo coronavírus e também os impactos socioeconômicos dela no Brasil.

Esse financiamento deve ajudar cerca de 5 milhões de brasileiros. O Programa Auxílio Emergencial foi criado para ajudar famílias de baixa renda, desempregados e trabalhadores informais. O grupo foi visado por ser de maior vulnerabilidade durante a pandemia. De acordo com o NDB, esse grupo pode ter maior dificuldade de acesso à alimentação, produtos de higiene e medicamentos.

Com esse novo recurso, o empréstimo concedido ao Brasil, que também inclui financiamentos de outros cinco bancos e agências internacionais chega a 4 bilhões de dólares. Esse valor deve ser aplicativo em programas sociais, de integração com políticas públicas de educação, saúde e emprego.

Marcos Troyjo, presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, afirma que o financiamento ajudará o Brasil a deixar mais fortes suas medidas de proteção social pela população mais vulnerável. Essa não foi a única operação para ajudar um país do Brics durante a pandemia do novo coronavírus. Também já foram dados financiamentos parecidos para a África do Sul, Índia e China.