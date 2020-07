Band anuncia a afiliadas estreia de Mariana Godoy e pede reforço; saiba detalhes · .

A Band anunciou para suas afiliadas que Mariana Godoy estreará no próximo dia 20 à frente do programa Você Aqui na Band, que substituirá o Aqui Band. Em e-mail às afiliadas, a rede pediu reforço das equipes regionais para gravarem boas-vindas à nova apresentadora. A emissora, no entanto, ainda não confirma o nome nem a data de estreia do novo matinal.

De acordo com um comunicado enviado às afiliadas da Band e obtido pelo ., foi requisitada a ajuda das regionais para o envio de materiais que vão compor o novo formato do Aqui na Band.

“Neste primeiro momento, precisamos que nos atendam com três solicitações que podem começar a ser produzidas e enviadas para a coordenação de rede ao longo da próxima semana. Um povo-fala para dar boas vindas para a apresentadora Mariana Godoy, idealmente [feito] numa externa, num cartão postal urbano”, recomendou a direção do programa.

“Sugestão de texto: Mariana! Que legal ter ver no Você Aqui na Band! Eu também tô na Band aí com vocês/ligado(a) no programa/ juntinho(a) e daqui de (nome da cidade) tô desejando boas-vindas e bom programa pra você”, completa o primeiro pedido.

Após a demissão de Luís Ernesto Lacombe, do criador e diretor-geral do programa Vildomar Batista e o afastamento da apresentadora Nathália Batista, o único integrante da atração a ser preservado foi o chef de cozinha Dalton Rangel.

A nova direção solicitou que as regionais também encontrem donas de casa para gravar vídeos delas mesmas preparando o almoço da família, para interagir com o cozinheiro. Foi instruída que as mulheres desconhecidas se gravem abrindo panelas e contando quem irá comer com elas.

“Agora eu quero ver o que você vai ensinar a gente a fazer hoje, Dalton! Eu adoro suas receitas”, sugere as instruções da Band como falas “espontâneas” dessas personagens.

Mistura de jornalismo com entretenimento, o Você Aqui na Band pretende mostrar histórias de microempreendedores que estão conseguindo vencer a crise devido à pandemia do coronavírus (Covid-19).

“Vamos descobrir por todo o Brasil histórias exemplares de gente que não se rendeu às dificuldades deste período que vivemos. Bordados, coaching, aulas virtuais, marmitas fit. Vamos ressaltar a criatividade do brasileiro e inspirar nossos telespectadores que estão em dificuldade”, explica o comunicado.

A Band ainda avisa que as afiliadas que sentirem dificuldade ou tiverem alguma dúvida poderão conversar com Bennet, atual encarregado pela coordenação do matinal.

Por meio de sua assessoria de imprensa, a emissora não confirmou que o novo nome Você Aqui na Band, nem cravou a data de estreia para o dia 20 de julho conforme o comunicado enviado às praças regionais.

Confira a nora enviada pela Band para suas afiliadas na íntegra:

Boa tarde, praças!

O novo programa “Você Aqui na Band” estreia no próximo dia 20 de julho. E gostaríamos de contar com a ajuda de todas praças e afiliadas para produzirmos um conteúdo de qualidade para mostrar a força de toda a Rede da Band.

Ian Bennett, copiado no e-mail, é o responsável pela produção do programa matutino. Qualquer dúvida em relação ao encaminhamento das pautas e sugestões podem falar com ele. O contato dele está no fim do e-mail.

A Coordenação de Rede vai continuar cuidando da logística para receber todo esse material. Se tiverem dúvidas, podem nos acionar.

Neste primeiro momento, precisamos que nos atendam com TRÊS solicitações que podem começar a ser produzidas e enviadas para a coordenação de Rede ao longo da próxima semana.

Segue abaixo:

1. “BOAS VINDAS MARIANA + PRAÇA”

Povo-fala dá boas vindas para a Mariana Godoy (apresentadora), idealmente numa externa, num cartão postal urbano.

Sugestão de texto:

“Mariana! Que legal ter ver no VOCÊ AQUI NA BAND! Eu também to na Band/aí com vocês/ligado(a) no programa/ juntinho(a) e daqui de (NOME DA CIDADE) to desejando boas vindas e bom programa pra você”.

2. “NA MINHA COZINHA + PRAÇA”

Com o telefone celular na horizontal, no formato “selfie” vamos pedir para donas de casa, e/ou pq não ao seus maridos, mostrarem o que estão preparando para o almoço da família.

Sugestão de texto:

“Oi DALTON, ou Mariana! Olha… to super feliz de estar aí na BAND! E feliz de mostrar o que eu to fazendo hoje pro almoço.

(Abre a panela) – IMAGENS

(Quem vai almoçar em casa: sozinha, marido, filhos, pais)

(Devolve dizendo:

Agora eu quero ver o que você vai ensinar a gente a fazer hoje DALTON! Eu adoro suas receitas”.

OBS: Como imagem, é selfie, teríamos que solicitar que eles gravassem imagens de apoio mostrando a cozinha e idealmente ela abrindo a panela (ou tirando alguma coisa do forno ou da geladeira) e dando um detalhe disso.

3. “DEI UM NÓ NA CRISE + PRAÇA

Todos os dias, vamos mostrar uma história de micro empreendedorismo que vai na contramão da lenga-lenga da crise. Vamos descobrir por todo o Brasil histórias exemplares de gente que não se rendeu as dificuldades deste período que vivemos. Bordados, “coaching”, aulas virtuais, marmitas “fit” – vamos ressaltar a criatividade do Brasileiro e inspirar nossos telespectadores que estão em dificuldade.

OBS: A ideia é que as praças que encontrarem boas histórias fechem um VT curto, com 2´30” no máximo.”

