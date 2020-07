Band anuncia datas de debates para as eleições 2020; saiba quando será · .

Após a Câmara dos Deputados aprovar o adiamento das eleições municipais de outubro para novembro, a Band anunciou as novas datas de seus debates. A emissora tem a tradição de fazer o encontro inicial entre os candidatos. O primeiro confronto de ideias será em 17 de setembro, e, se houver segundo turno, os políticos de olho na prefeitura das principais capitais do país voltam a se encontrar em 19 de novembro.

Em janeiro, a Band já tinha acertado com todos os partidos as datas dos debates entre os concorrentes à prefeitura de São Paulo. Com o adiamento da eleição, fixando as datas de 15 e 29 de novembro para os dois turnos de votação, a direção da emissora renegociou e definiu os novos encontros que deverão ser seguidos pelas demais emissoras que compõem o Grupo Bandeirantes.

“Nossos debates, que são os primeiros, agora têm novas datas, e os programas também. Estamos reforçando nossa prioridade número 1 nessa cobertura, que é elevar o nível de utilidade dos programas, dando mais espaço para buscar solução para os problemas das cidades que com a pandemia se mostraram mais graves e mais claros”, afirmou Fernando Mitre, diretor nacional de Jornalismo da Band, em nota à imprensa.

O debate deve ir ao ar após o Band Notícias, às 22h45, com previsão de duas horas de duração. Em 20 de agosto, estreia o Band Eleições, que vai ao ar às quintas-feiras após o Linha de Frente, até a semana seguinte ao segundo turno, em 29 de novembro. O programa será reexibido pelo canal BandNews, rádios e internet.

De acordo com a emissora, a cobertura das eleições 2020 contará com uma integração completa entre os veículos do Grupo Bandeirantes, com acompanhamento diário pelas emissoras de TV, rádio e plataformas digitais.

