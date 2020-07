Barcelona e Real Madrid divulgam novos uniformes; veja

O Barcelona terá uma camisa preta e dourada, que será o segundo uniforme do time em 2020-21, e tem como lema “as cores vão por dentro”.

O modelo será utilizado pela terceira vez na história do clube, sendo que sua estreia ocorreu em 2011-12 como terceiro uniforme.

🚨 ¡NUEVA EQUIPACIÓN! 🚨

🆕👕 Nada menos que el éxito. Presentamos la nueva primera equipación 2020/21 de @adidasfootball.#HalaMadrid | #ReadyForSport — Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) July 31, 2020

✌️🆕👕 Aquí tenéis nuestra nueva segunda equipación 2020/21 de @adidasfootball.

Fabricada para aguantar la presión.#HalaMadrid | #ReadyForSport — Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) July 31, 2020

Anteriormente, o Barça já tinha divulgado sua nova vestimenta principal, que terá listras na vertical de azul e grená.

Já o Real Madrid anunciou seus dois uniformes nesta sexta-feira, sendo que a camisa titular será praticamente inteira branca, com detalhes em cinza e rosa na parte inferior e em rosa na marcação do fornecedor esportivo nas laterais.

A segunda peça, por sua vez, será predominantemente rosa.

O novo modelo reserva do Real será estreado diante do Manchester City no confronto de volta das oitavas de final da Champions League em 7 de agosto. Na ida, no Santiago Bernabéu, os espanhóis perderam por 2 a 1.