Barcelona entra na briga por Willian e tem trunfo para bater concorrência e contratar meia brasileiro, diz TV

A Sky Sports divulgou nesta quinta-feira mais um interessado em contratar Willian. Em fim de contrato com o Chelsea e sem definir a permanência no clube, o brasileiro agora é alvo do Barcelona.

O camisa 10 dos Blues já teve, no passado, o nome ventilado na equipe espanhola, mas a situação agora é diferente. Primeiro porque Willian chegaria de graça, sem que o Barça precise abrir os cofres em um momento de crise financeira.

E segundo porque, segundo a emissora de TV, o Barcelona está disposto a oferecer o que o Chelsea não quis a Willian: um contrato por três temporadas. Este seria o grande impasse na negociação com os ingleses, que inicialmente queriam assinar por dois anos.

Além do Barça, existe outro clube que acompanha de perto a situação de Willian: o Inter Miami, do inglês David Beckham. O caçula da Major League Soccer, dos Estados Unidos, já fez contato com o estafe do meia-atacante e ouviu uma negativa, apesar do contrato por três anos e meio e um salário competível com o mundo europeu.

O desejo de Willian é seguir na Europa, especialmente na Inglaterra, onde joga desde 2013, quando deixou o Anzhi para reforçar o Chelsea. Especula-se que equipes do país, como Arsenal e Tottenham, tenham interesse no camisa 10, mas até agora não houve proposta.

Willian durante jogo do Chelsea pela Premier League Mark Leech / Getty Images

Willian só deve definir o futuro após a temporada. O Chelsea disputa a final da Copa da Inglaterra neste sábado, contra o Arsenal, e uma semana depois faz o segundo jogo das oitavas de final da Champions League, contra o Bayern de Munique, na Alemanha. Para avançar, precisa reverter a derrota por 3 a 0 em Londres.