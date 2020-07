Barcelona x Espanyol | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local; Setién repete trio ofensivo

Informações adicionais: Após sua equipe vencer e bem o Villarreal, Quique Setién deve apostar na manutenção da escalação, sem mudanças em relação à rodada passada. As baixas em seu elenco se mantém as mesmas: Frenkie de Jong e Dembélé estão no departamento médico, enquanto o zagueiro Umtiti e o lateral Junior Firpo batalham para voltar a figurar entre os relacionados.

Informações adicionais: Precisando de um verdadeiro milagre para não cair à segunda divisão, o Espanyol vai a campo com uma formação bastante cautelosa diante do Barça, com cinco homens preenchendo o meio-campo e apenas Raúl de Tomás no comando do ataque. Velho conhecido do torcedor do São Paulo, Jonathan Calleri desfalca a equipe para cumprir suspensão automática, já que foi expulso na rodada passada.