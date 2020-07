Barrandeguy, lateral do Botafogo, comenta sobre adaptação ao futebol brasileiro

O lateral direito Barrandeguy chegou ao Botafogo no início desta temporada. O uruguaio vinha para disputar posição onde os alvinegros eram bem servidos.

No entanto, após a lesão de Marcinho e a possibilidade de saída de Fernando, Barrandeguy assumiu a titularidade do Botafogo nos últimos jogos. O uruguaio afirmou que vem buscando se adaptar, principalmente na parte ofensiva.



Barrandeguy chegou ao Botafogo em janeiro deste ano (Foto: Divulgação/Instagram)

“Estou tentando subir mais, no Uruguai não é tão comum o lateral ir para o ataque. Estou tentando acrescentar isso ao meu jogo, à parte da marcação, e aos poucos vou me adaptando ao futebol brasileiro. Aqui é um futebol rápido, no qual os laterais têm muito que ir e voltar. Estamos fazendo uma boa preparação para quando começar o Brasileiro estarmos prontos”, disse à Botafogo TV.

Barrandeguy falou sobre o dia a dia no Botafogo. O lateral afirmou que conversa muito com os outros jogadores que falam espanhol.

“Por causa da língua, costumo conversar mais com Gatito, Lecaros, com o Carli também enquanto esteve aqui e que me ajudou muito a me adaptar ao grupo, mas aos poucos vou falando com os demais. Meus companheiros são muito alegres, me acolheram rapidamente ao elenco e fizeram eu me sentir bem à vontade. Venho treinando forte e focado, tentando fazer as coisas que Paulo Autuori pede da melhor maneira”, declarou.

O uruguaio ganhou mais um concorrente com a chegada de Kevin para o setor. Mesmo assim, Barrandeguy deve ser titular neste sábado, no amistoso contra o Fluminense, no Nilton Santos.