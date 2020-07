Grávida de quatro meses, Sabrina Petraglia confessou que ainda tem esperanças de voltar a gravar Salve-se Quem Puder. Assim que soube da gravidez, a atriz deu a notícia para o autor Daniel Ortiz e o diretor Fred Mayrink, responsáveis pela novela das sete. “Estou vibrando para conseguir voltar, mesmo que barrigudinha”, disse ela durante entrevista ao Encontro na manhã desta terça (14).

“Em plena pandemia, no meio de uma novela, de repente me vi grávida, em um momento super delicado. Fiquei desesperada!”, revelou ela. A gestação não foi planejada, mas Sabrina afirmou estar bastante feliz. A intérprete disse que ainda não sabe o destino de sua personagem, Micaela, e lamentou a possibilidade de deixar o folhetim.

“Ainda não sei quando a novela volta, não tem nada confirmado. Espero que eu volte, pelo menos”, declarou a mãe de Gael. “Agora eu virei grupo de risco, então não sei se vou poder continuar. Ninguém me falou nada ainda”, explicou, sobre o perigo da Covid-19 para mulheres grávidas e sua situação no trabalho.

Sabrina mora em São Paulo, mas está morando no Rio de Janeiro desde que começaram as gravações da trama das sete. Ela preferiu não retornar para sua cidade quando os trabalhos foram pausados. “Estou esperando, vibrando para que eu volte, porque a Micaela estava em um momento bacana, a história dela ia começar, estava todo mundo esperando o romance”, disse.

Petraglia ainda contou que no início da gestação passou muito mal por causa dos enjôos, mas agora com 15 semanas já está bem. A atriz chegou a esconder a primeira gravidez por estar trabalhando em uma série. “Não contei para ninguém, fiquei com medo de me tirarem. Falei no finalzinho [das gravações]”, admitiu.

As gravações de Salve-se Quem Puder foram interrompidas em março por causa da pandemia do novo coronavírus e estão previstas para voltarem no início de agosto. Agora no grupo de risco por estar grávida, a intérprete de Micaela não tem certeza se retornará também.

Sabrina já é mãe de Gael, de um ano, e revelou que espera uma menina em uma publicação no Instagram no domingo (12). Confira:





