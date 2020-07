Bayern coloca valor de venda para Thiago Alcântara, diz revista alemã

O Bayern de Munique colocou um valor de 30 milhões de euros (R$ 181,44 milhões na cotação atual) de venda para Thiago Alcântara, conforme publica a revista alemã SportBild nesta quarta-feira.

O meio-campista de 29 anos tem contrato com o clube bávaro só até o meio de 2021, o que faz com que ele possa assinar pré-contrato com qualquer outro time a partir do começo do ano que vem e se transferir sem custos.

Anteriormente, o atual octocampeão da Bundesliga mantinha que não permitira a saída do atleta por menos do que 40 milhões de euros (R$ 241,92 milhões). Ele é ligado a uma possível transferência ao Liverpool.

Thiago está desde 2013 no Bayern, soma 231 partidas pelo clube e foi titular a maior parte da temporada, mas, por causa de lesões, só esteve em campo em duas das nove rodadas do Campeonato Alemão depois da retomada da competição. Neste período, Leon Goretzka se estabeleceu no time ao lado de Joshua Kimmich.

Outro jogador com contrato só até o meio de 2021 é David Alaba, que, segundo a SportBild, tem negociações frias há um mês. O austríaco de 28 anos chegou ao Bayern ainda na base em 2008 e tem quase 400 jogos pelo time principal.