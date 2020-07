Bayern de Munique aparece como possível destino de Cavani

O atacante Edinson Cavani teve seu nome especulado em mais um grande da Europa. Segundo o jornal francês Le10sport, o Bayern de Munique se tornou um dos possíveis destinos do jogador uruguaio.

De acordo com o periódico, o clube alemão busca um reserva para Robert Lewandowski e, entre os atletas analisados pela diretoria, está o de Cavani. O polonês tem contrato com os bávaros até o meio de 2023.

Segundo o jornal francês “Le10sport”, Cavani pode ser contratado pelo Bayern de Munique

Além disso, o Bayern já teria entrado em contato com o irmão do uruguaio para saber mais sobre a situação do atacante, que encerrou seu contrato com o PSG no dia 30 de junho.

Este não é o primeiro clube que aparece associado ao jogador de 33 anos. Atlético de Madrid, Internazionale e Benfica também já foram cotados como possíveis destinos de Cavani.