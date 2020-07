Bayern de Munique estipula valor para negociar Thiago Alcântara

Com o desejo de Thiago Alcântara de deixar o Bayern de Munique, o clube alemão trabalha para lucrar com uma transferência. De acordo com o jornal Bild, a equipe estipulou o valor de 30 milhões de euros (cerca de R$ 182 milhões) para negociar o meio-campista.

O brasileiro naturalizado espanhol tem contrato com o Bayern até junho de 2021. No entanto, o jogador já demonstrou o desejo de ir para outro clube na próxima temporada.

A imprensa europeia aponta que o Liverpool é o principal candidato para contratar Thiago. No entanto, os alemães aguardam uma proposta oficial, o que ainda não ocorreu.

Caso deixe o Bayern de Munique, Thiago Alcântara vai colocar fim a uma passagem de sete temporadas no clube alemão. Neste período, o meia participou das conquistas de sete Campeonatos Alemães, quatro Copas da Alemanha e um Mundial de Clubes da Fifa.