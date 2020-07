Beatriz é humilhada e espancada no meio da rua por causa de Vitória · .

Beatriz (Monique Alfradique) vai sofrer após declarar guerra a Esther (Julia Lemmertz) publicamente em Fina Estampa. Nos próximos capítulos, a engenheira tomará um tapa na cara de uma desconhecida no meio da rua e escapará por pouco de ser linchada. A revolta popular explodirá depois que a loira decidir reivindicar a maternidade da filha da estilista, por ter sido a doadora de óvulos da inseminação artificial. “Isso é para você aprender a não querer tomar a filha da outra!”, esbravejará a mulher, deixando Beatriz estarrecida. As duas irão começar a discutir, e uma multidão cercará a loura com xingamentos e palavras hostis. Beatriz ficará apavorada e não conseguirá fugir da multidão. Antes que ela seja linchada, Guaracy (Paulo Rocha) aparecerá, dará um pulo no meio da confusão e salvará a jovem. Para piorar a vida da personagem de Monique Alfradique, a jovem comentará com Celina (Ana Rosa) que está com medo de ser demitida por Griselda (Lilia Cabral) e começará a procurar outro emprego. Beatriz até será chamada para entrevistas, mas passará a ser rejeitada pelas empresas justamente por estar envolvida num escândalo. Quem é a mãe? A guerra entre Beatriz e Esther começará quando Danielle (Renata Sorrah) contar à loira que a filha da estilista foi gerada com seu óvulo e com o espermatozóide de seu namorado morto, Guilherme (Isio Ghelman). Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 14, Beatriz exigirá que a médica conte a verdade. “Eu só vim aqui para te avisar que o prazo que eu te dei já está terminando. E se você não contar pra Esther…”, dirá a engenheira em referência à verdadeira origem da menina. “Eu não admito que você entre aqui no meu consultório para me ameaçar”, retrucará Danielle. “Aquela criança é minha. Eu tenho todo o direito de ficar com ela”, gritará a personagem de Monique Alfradique, que verá a sua vida virar um caos quando a história vazar para os jornais.

