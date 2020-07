Beatriz expõe escândalo, provoca revolta e apanha na rua · .

Beatriz (Monique Alfradique) vai se dar mal ao expor a situação delicada pela qual passa com Daniele (Renata Sorrah) e Esther (Julia Lemmertz) em Fina Estampa. A jovem revelará à imprensa que a bebê da estilista é sua filha biológica e que quer a guarda da menina. Esse posicionamento dela gerará revolta em parte da sociedade. Beatriz apanhará de uma mulher na rua e ouvirá muitos xingamentos em público por sua atitude.

A personagem de Monique Alfradique ficará irada ao descobrir que Daniele usou seus óvulos para fazer a inseminação artificial em Esther. Ela vai contar a história a jornalistas e deixará claro que pretende brigar pela guarda de Vitória.

O caso de Beatriz será publicado em jornais, mas a reação das pessoas não será nada favorável a ela. Num dia, quando estiver numa banca de jornal, a arquiteta será reconhecida por uma mulher, que do nada lhe dará tapas na cara.

“Isso é para você aprender a não querer tomar a filha da outra”, falará a desconhecida. A jovem vai começar a discutir com a mulher, e logo outras pessoas se aproximarão.

Uma multidão começará a xingar Beatriz e a tratará com hostilidade. A loira perceberá que está em perigo, já que as pessoas não deixarão que ela fuja. A arquiteta só conseguirá sair dali com a ajuda de Guaraci (Paulo Rocha), que chegará no local por acaso.

