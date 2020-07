‘Bem-vindo à família’ · .

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso publicaram a primeira foto em que mostram o rosto de Zyan, terceiro filho do casal, nesta sexta-feira (10). “Bem-vindo à nossa família”, escreveu o ator na legenda com a hashtag “Pai de 3”. A atriz também compartilhou a imagem. “Bem-vindo, meu amorzinho! Que a nossa jornada seja linda porque eu te amo muito”, disse ela. O bebê nasceu na noite de quarta-feira (8) no Rio de Janeiro.

Casados desde 2010, os dois já são pais de Titi e Bless, adotados no Malawi, país africano. O recém-nascido veio ao mundo pesando 2,9 quilos e medindo 48 cm. “Eu não consigo explicar em palavras a emoção que sinto ao segurar o Zyan em meus braços”, declarou a apresentadora na quinta (9).

Famosos aproveitaram a primeira foto de Zyan divulgada nas redes sociais para parabenizar o casal pelo novo integrante da família. “Parabéns! Família linda”, comentou Deborah Secco. “Família do meu coração”, escreveu Regina Casé. Fernanda Paes Leme, Duda Beat, Marcelo Serrado, Lucy Ramos, Giovanna Lancellotti e Iza também reagiram ao post.

Devido à pandemia do coronavírus (Covid-19), a apresentadora não recebeu visitas na maternidade e foi acompanhada apenas pelo marido. O primeiro anúncio do nascimento foi feito por Helio de La Peña, que ocupou o perfil de Instagram de Gagliasso para realizar uma live com a humorista Paloma Santos. “Me avisaram aqui que nasceu. Seja bem-vindo, Zyan!”, disse o comediante.

Amiga de longa data da apresentadora, Bruna Marquezine está gravando vídeos para substituir Giovanna em seu canal no YouTube durante a licença maternidade. A mulher de Bruno Gagliasso contará também com a ajuda de outros amigos para manter seu canal ativo enquanto estiver ausente.

Confira as publicações do casal:









© 2020 . | Proibida a reprodução