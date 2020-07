Benefícios do hábito de leitura para realização de provas

Já faz parte do senso comum a ideia de que a leitura traz benefícios, contudo, os benefícios da leitura são também cientificamente comprovados. Entenda abaixo como o hábito de ler pode auxiliar você na realização de provas!

Criatividade

Tornar a leitura um hábito cotidiano pode ajudar a melhorar o funcionamento do cérebro. Pesquisadores da Universidade Emory, dos Estados Unidos, comprovaram que a leitura afeta o cérebro humano como se o leitor tivesse realmente experienciado o que leu.

Desse modo, a leitura é uma ótima maneira de estimular a criatividade, o que é ótimo para a realização de provas como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no qual os participantes devem desenvolver um texto escrito com ideias originais e boa argumentação.

Interpretação de textos

Talvez esse não seja o principal benefício da leitura para muitos, mas é o mais direto quando pensamos na realização de provas. Mesmo que a prova não seja sobre literatura ou sobre a língua portuguesa, as avaliações sempre envolvem leitura e interpretação de textos (mesmo que seja o texto dos enunciados).

Nesse sentido, o hábito de leitura é como um treino para a interpretação de textos e pode ajudar muito em provas que costumam ter textos mais longos e questões diretas de interpretação como o Enem ou provas de Concursos Públicos.

Desenvolvimento do senso crítico

A literatura proporciona aos leitores conhecimentos sobre diversas épocas, sociedades e acontecimentos, o que geralmente desperta o senso crítico.

Você Pode Gostar Também:

Aqueles que têm o hábito de ler costumam questionar mais as questões da vida em sociedade, por exemplo. Desse modo, a leitura suscita maiores e mais profundas reflexões, e essas, por sua vez, auxiliam no desenvolvimento da criticidade.

Sabemos que o pensar crítico pode ser muito relevante em avaliações, especialmente aquelas que apresentam questões sociais da atualidade, ou os exames que exigem respostas discursivas.

Saúde

Além disso tudo, a leitura traz também benefícios à saúde. Nesse sentido, há estudos que apontam que a diminuição do funcionamento do cérebro pode ser reduzida em até 30%, diminuindo os riscos de doenças como o mal de Alzheimer.

Gostou deste texto? Então deixe seu comentário.

Veja também: