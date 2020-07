Benfica envia passagem e Pedrinho se apresenta ao novo clube na semana que vem

Pedrinho vai deixar o Brasil para se apresentar ao Benfica na quinta-feira da semana que vem, dia 6 de agosto. A passagem aérea já foi reservada pelos portugueses e enviada ao atleta.

Pedrinho durante treino do Corinthians

A princípio, o meia-atacante viajaria dia 30 de junho, mas os planos mudaram em função do retardamento da temporada 2019/2020. O Benfica não via sentido em ter Pedrinho treinando separado do elenco.

A chega de Pedrinho a Lisboa pode facilitar o adiantamento pretendido pelo Corinthians sobre o valor total da venda do atleta.

A janela de transferências internacionais de Portugal foi adiada de julho para 1º agosto. Ou seja, só a partir da próxima semana é que Corinthians e Benfica poderão registrar a transferência de Pedrinho no TMS, sigla em inglês para o sistema internacional de transferências gerido pela Fifa.

Apesar do contrato entre Corinthians e Benfica já existir, assinado, assim como o documento entre Pedrinho e seu novo clube, a transferência não pode ser inserida no TMS enquanto a janela não abrir.

O adiamento reflete na dificuldade do clube brasileiro em conseguir o adiantamento dos 20 milhões de euros, cerca de R$ 120 milhões, junto a um fundo financeiro internacional.

O acordo foi firmado para um pagamento em cinco parcelas. A Gazeta Esportiva apurou que os portugueses têm de executar o primeiro valor cerca de 15 dias após o registro no TMS.

Desta maneira, se o insucesso na tentativa em conseguir antecipar o recebimento do montante persistir, o Corinthians só deve ganhar fôlego na segunda quinzena de agosto, isso se o Benfica cumprir à risca o que está no papel, ao tomar posse de aproximadamente R$ 25 milhões.

A morte do argentino Emiliano Sala é o maior exemplo da precaução das instituições financeiras para realizar operações como esta pretendida pelo Corinthians.