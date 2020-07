Benfica prepara nova investida para tirar Jorge Jesus do Flamengo; clube deve enviar ‘agente especial’ ao Rio

De acordo com informações do jornal português ‘A Bola’, os Encarnados vão enviar Bruno Macedo, agente velho conhecido do treinador, ao Rio de Janeiro para tentar uma reaproximação dos envolvidos. O empresário tem uma ótima relação com o Mister desde os tempos em que ele trabalhava no Braga e também com a diretoria do Flamengo.

Repito o que escrevi na semana passada: o Benfica só vai desistir de Jorge Jesus quando ouvir um sonoro “não”, o que, convenhamos, ainda está distante de acontecer – e pode nem acontecer. Ambos vão alimentar essa possibilidade durante dias, semanas e talvez meses — Bruno Andrade (@brunoandrd) July 6, 2020

