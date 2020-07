Bento recebe visita de ‘anjo’ e fica perto de realizar sonho · .

Nos últimos capítulos de As Aventuras de Poliana, Bento (Davi Campolongo) ficará perto de realizar seu sonho de tocar piano com uma grande orquestra de música clássica. O pequeno prodígio será assistido e elogiado pelo maestro João Carlos Martins, que interpretará ele mesmo em uma participação especial na novela do SBT.

Em suas últimas cenas como o sobrinho postiço de Ruth (Myrian Rios), Bento arrasará em sua apresentação no musical O Mágico de Oz, peça de encerramento de ano do colégio Ruth Goulart.

Martins estará da plateia e se impressionará com o talento do garoto. Após o show, o músico abordará o parceiro de Kessya (Duda Pimenta) e o elogiará pela performance. Nesse momento, o estudante verá a oportunidade de falar sobre seu sonho de tocar com uma orquestra de música clássica.

Enquanto isso, a filha de Gleyce (Maria Gal) também será reconhecida por suas habilidades e será convidada para uma audição em uma grande companhia de dança. A melhor amiga de Poliana (Sophia Valverde) ficará em êxtase com a chance de virar uma dançarina profissional.

As cenas vão ao ar a partir desta quarta-feira (8) na última semana da novela infantojuvenil do SBT, que terminará na próxima segunda-feira (13).

