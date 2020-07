Benzema responde quem são os cinco melhores dribladores do mundo

Karim Benzema anda mostrando seus talentos de ‘influenciador’ no Youtube. Com cerca de 220 mil inscritos, o seu canal tem uma série em que o atacante do Real Madrid responde perguntas de seus fãs. No último episódio, que foi ao ar na terça-feira (28), o francês foi curto sobre os cinco melhores dribladores do mundo.

“Neymar e paro de contar”, respondeu.

O atacante do PSG não é o único brasileiro mencionado por Benzema no vídeo. Sobre jogadores com quem gostaria de ter jogado, respondeu: “É fácil. Ronaldo Nazário e Zidane (seu treinador em Madrid)”.

Não tendo jogado com Ronaldo no Real, Benzema menciona Kaká entre os melhores com quem já atuou: “É complicado. Joguei com jogadores como Cristiano, Kaká, agora Ramos… Mas não posso eleger um”.

Sergio Ramos também é citado como o melhor defensor que Benzema já enfrentou, ao lado de Raphael Varane, adversários do francês, especialmente, nos treinamentos do Real.

Sobre a Bola de Ouro, Benzema admitiu que é um sonho de infância, como para qualquer jogador de futebol.

“Claro [que penso sobre a Bola de Ouro]. Todos os dias. Desde a minha infância. Mas não é algo que deixa louco todo dia. ‘Bola de Ouro’ sempre está na sua cabeça quando se é um jogador de futebol e quando é competitivo”.