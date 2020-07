Bibi Perigosa entra na Justiça contra Globo para impedir reprise de A Força do Querer · .

Fabiana Escobar, mulher que inspirou a personagem Bibi Perigosa de A Força do Querer (2017), entrou com uma petição judicial para tentar impedir a reprise da novela na Globo. Ela afirma que não recebeu a verba que lhe foi prometida, em contrato com a emissora, em relação à venda do folhetim para exibição em outros países.

A musa na qual a personagem de Juliana Paes foi baseada já havia entrado na Justiça contra a Globo em 2018, pedindo R$ 500 mil. Até então, ela e a emissora não haviam chegado a um acordo, e nesta semana Fabiana entrou com nova petição, na 43ª Vara Cívil do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada com a assessoria da escritora pelo ..

Na nova petição, os advogados de Fabiana alegam “descumprimento contratual (…) por entender que a efetiva reprise afeta sensivelmente os interesse comerciais e autorais já vilipendiados pela emissora ré em relação a demandante”. Pedem que a emissora faça uma nova proposta financeira para encerrar a disputa judicial.

Se Fabiana e Globo entrarem num acordo, o valor de R$ 500 mil deve ser reajustado em relação a danos materiais, lucros cessantes, resolução contratual e compensação de direitos autorais.

A Bibi Perigosa real foi a um tribunal no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (21) para a petição de cumprimento. “Os direitos advindos do contrato realizado entre as partes não foram efetivamente cumpridos, razão pela qual a continuidade ou a reprise da novela conforme está sendo divulgado nos meios de comunicação, sem que haja a contrapartida em relação aos direitos autorais e conexos da demandante, não deve ser permitida por este juízo.”

“Outrossim, requer a autora a suspensão em caráter provisório da reedição ou da reprise da novela A Força do Querer pela emissora ré, em sede liminar por ocasião do descumprimento contratual denunciado nos autos deste processo, bem como por entender que a sua efetiva reprise afeta sensivelmente os interesse comerciais e autorais já vilipendiados pela emissora ré em relação a demandante”, continua.

Uma audiência conciliatória sobre o caso estava marcada para 16 de abril deste ano, mas foi suspensa por causa da pandemia do novo coronavírus. “Assim, requer a autora inicialmente a intimação da ré para apresentação de proposta conciliatória, tendo em vista a impossibilidade de realização da referida audiência pelas razões acima suscitadas”, alegam os advogados de Fabiana Escobar na petição.

O . entrou em contato com a Globo, mas não obteve resposta sobre o caso até a conclusão deste texto.

Moradora da Rocinha, Fabiana declarou ao site Fala Roça: “Eu passei 2017 à míngua, na hora que eu deveria estar bem amparada. Eu quero cada moeda, cada centavo que for do meu direito. Não adianta me dar parte, dar pedacinho, ficar pagando aos poucos. Eu quero tudo que é de meu direito”.

Reexibição na Globo

A Força do Querer foi anunciada como a reprise substituta de Fina Estampa na sexta-feira (17). “A Força do Querer, novela de Gloria Perez e direção de Rogerio Gomes, será a próxima novela das nove, exibida após Fina Estampa. Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder voltarão ao ar em 2021.”

“A retomada das gravações das novelas segue em discussão, acompanhando a evolução das questões sanitárias, para que todas as medidas previstas sejam colocadas em prática, para resguardar os profissionais envolvidos com responsabilidade e segurança”, disse nota oficial da emissora.

A Força do Querer marcou a volta por cima de Gloria Perez no horário nobre depois da flopada Salve Jorge (2012). Contou com elenco de peso, com destaque para Juliana Paes no papel de Bibi Perigosa. Assim como na vida real de Fabiana Escobar, a personagem era mulher de um traficante de drogas e acabava se envolvendo no crime também, em uma favela carioca.

Na época, Fabiana ficou muito famosa, deu dezenas de entrevistas. Hoje, ela é escritora e está trabalhando no livro Perigosa 2, com relatos de sua vida após a exibição de A Força do Querer. Também trabalha como produtora de cinema na agência Rocywood, na Rocinha.

