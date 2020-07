Biel será garoto de programa em filme de roteirista que processou Aguinaldo Silva · .

Após se envolver em uma série de polêmicas, o cantor Biel tem mergulhado de cabeça no trabalho para tentar apagar parte de seu passado. Além de se dedicar ao lançamento de um novo álbum, ele também estreará como ator. Interpretará um garoto de programa no filme Vitrine Humana, de Silvio Cerceau, roteirista que processou Aguinaldo Silva exigindo crédito de coautoria na novela O Sétimo Guardião (2018), da Globo.

“Acho que ele tem o perfil do protagonista, Ozzy, um garoto bonito, por volta dos 20 anos, que irá desfilar no submundo da prostituição em Belo Horizonte, em meados da década de 1990”, disse Cerceau ao ..

Biel ainda não assinou o contrato, mas se empolgou bastante com a proposta. Ele depende apenas da definição do cronograma de filmagens para saber se a produção não coincidirá com outros trabalhos que ele já tem programados na música, como gravações de clipes –que são suas prioridades.

O trabalho promete tirar o cantor da zona de conforto. Por abordar a vida de um gigôlo, que entra na profissão apenas para conseguir sobreviver, algumas cenas de nudez estão previstas.

Além de precisar do dinheiro, um dos dramas de Ozzy é conseguir manter seu relacionamento. Como o garoto de programa só se vende para mulheres, ele enfrentará uma série de dilemas com sua namorada oficial.

Vitrine Humana é baseado no livro homônimo lançado pelo ex-aluno de Aguinaldo Silva em 2004, e as filmagens estão previstas para o final de agosto.

Briga na Justiça

Silvio Cerceau foi o responsável por expor publicamente que Aguinaldo Silva teria se apropriado indevidamente das ideias dos alunos de uma master class, ministrada por ele em 2015, e ofereceu à Globo a sinopse da novela O Sétimo Guardião e se colocando como autor solo da obra.

O roteirista abriu um processo contra o ex-autor da Globo exigindo o reconhecimento de sua participação na autoria e luta por sua fatia de direitos autorais, além de danos morais sob a alegação de que o novelista o prejudicou ao acusá-lo de mentir sobre o caso.

