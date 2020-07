Bill Gates critica Elon Musk por postar Fake News sobre a covid-19

Bill Gates, cofundador da Microsoft, criticou os comentários de Elon Musk sobre a covid-19 no Twitter e pediu para que ele deixe de veicular notícias falsas. Em uma entrevista ao CNBC publicada nesta terça-feira (28), o magnata afirmou que o CEO tem domínio sobre temas como carros elétricos e aeronaves, mas a pandemia não entra neste repertório.

Com um perfil ativo na rede social, Musk já tentou diminuir a gravidade da covid-19 e afirmou que os relatórios das mortes pela doença eram exagerados. Em março, o empresário ainda comentou que as crianças eram praticamente imunes ao vírus, mesmo sem estudos que comprovassem esta ideia.

Infomoney/Reprodução

“Quando deixamos as pessoas se comunicarem [pela internet], precisamos lidar com o fato de que certas informações incorretas podem se espalhar mais rapidamente do que a verdade. E sempre vimos isso em ralação às vacinas”, disse Bill Gates à Andrew Ross Sorkin, durante a entrevista.

Apesar de não ter o costume de se envolver em polêmicas, o magnata criticou a postura de Musk em relação ao tema. “A posição de Elon é manter um alto nível de comentários ultrajantes. Ele não está envolvido em vacinas. Ele faz ótimos carros elétricos. E as suas aeronaves funcionam bem. Então, ele tem pode falar sobre esses assuntos. Espero que ele não confunda as áreas que tem domínio”, comentou Gates.