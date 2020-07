Bispo natural de Penedo passa a respirar sem auxílio da máscara de oxigênio

O bispo da Diocese de Palmares (PE), Dom Henrique Soares da Costa, 57 anos, apresentou uma melhora significativa nesta quinta (9) e os médicos já falam de uma saída breve da UTI. Após uma boa reação ao tratamento contra a Covid-19, o religioso voltou a respirar sem ajuda da máscara para inalação de oxigênio.

De acordo com o último boletim do Hospital Memorial São José, no Recife, dom Henrique continua melhorando gradativamente em todos os aspectos, principalmente em relação ao seu sistema respiratório. Por precaução, o bispo conta apenas com um cateter nasal como auxílio para oxigenação.

Dom Henrique foi internado na UTI da unidade de saúde, no último sábado (4), com 75% dos pulmões comprometidos pelo novo coronavírus. Mesmo ainda em situação delicada, dom Henrique, que também é presidente da Comissão Regional Pastoral para Cultura e Educação da CNBB NE2, segue consciente e com quadro geral estável.

“Continuemos em oração por nosso bispo, que logo sairá da UTI. Todos nós da dioceses estamos esperançosos e alegres por dom Henrique estar dando sinais de melhoras cada vez mais significativos”, afirmou o coordenador da Pastoral da Comunicação de Palmares, padre Ivanildo Oliveira.

Dom Henrique é natural de Penedo, se criou em Junqueiro e atualmente é bispo da Diocese de Palmares, em Pernambuco.

Fonte: CNBB NE2