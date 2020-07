Black Shark 3S, smartphone gamer da Xiaomi, é lançado na China

O mercado chinês acaba de receber mais uma opção de smartphone gamer com o lançamento do Black Shark 3S, desenvolvido pela Xiaomi em parceria com a Tencent Games – que disponibiliza títulos da Epic Games, Blizzard, Activision, Garena e outras desenvolvedoras. Custando a partir de 3.999 yuan (aproximadamente R$ 3 mil, em conversão direta), o dispositivo vem em duas cores, Skyfall Black e Crystal Blue.

Carregando um processador Qualcomm Snapdragon 865 aliado a 12 GB de RAM LPDDR5 e padrão de armazenamento UFS 3.1, seu display AMOLED de 6,67 polegadas tem como diferenciais taxa de atualização de 120 Hz, taxa de amostragem de toque de 270 Hz, taxa de resposta de toque de 17 ms, otimização da taxa de atualização para jogos, DC dimming (que reduz emissão de luzes prejudiciais), filtro de luz azul e sensor de impressão digital na tela.

Black Shark 3S, smartphone gamer lançado na China.Fonte: Divulgação

Falando de bateria, a novidade conta com um componente de 4.720 mAh com suporte para carregamento rápido de 65 W via USB Tipo C e carregamento magnético de 18 W. Além disso, o armazenamento pode variar – e, quanto maior, mais investimento é necessário. O básico vem com 128 GB, mas há aqueles com 256 GB por 4.299 yuan (R$ 3,2 mil) e com 512 GB por 4.799 yuan (R$ 3,5 mil).

Outras características e acessórios adicionais

Com design idêntico ao de seu antecessor, o Black Shark 3S é relativamente pesado (222 gramas) e grande – apresentando dimensões de 168,72 x 77,33 x 10,42 mm. Por fim, o aparelho conta com um módulo triangular simétrico na parte traseira para câmeras e componentes para carregamento magnético.

Acessórios podem ser adquiridos à parte.Fonte: Divulgação

Para aprimorar a experiência do consumidor, a empresa lançou, também, acessórios que podem ser adquiridos separadamente, como controles adicionais, gamepads e finger sleeves – todos compatíveis com a maioria das versões do Android, uma vez que o lançamento executa o Joy UI 12 baseado no Android 10.