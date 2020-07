Bolsonaro veta nova lei que proibiria inclusão no SPC e Serasa para estes brasileiros

O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei 675/20 que proibia a inclusão de novos devedores em cadastros de crédito, como o Serasa e SPC.

De acordo com o texto publicado pelo presidente, enquanto durar o estado de calamidade, nenhum inadimplente poderá ser incluído nos cadastros de proteção ao credito. O fim do estado de calamidade está previsto para 31 de dezembro de 2020.

O Governo Federal justificou que as medidas previstas no projeto de lei 675/20 prejudica o funcionamento do mercado de crédito e a eficiência dos sistemas de registro.

Você Pode Gostar Também:

“Com as limitações em sua capacidade de análise do risco de crédito dos tomadores de maneira precisa, os ofertantes tendem a adotar comportamento mais conservador que se refletirão em desvios no mercado, gerando taxas de juros elevadas e restrições de oferta”. Diz a justificativa que acompanha o veto.

O texto, aprovado no dia 09 de junho de 2020 pela Câmara dos Deputados, foi apresentado pelo deputado Julian Lemos (PSL-PB), relator do projeto. O texto foi inicialmente proposto pelos deputados Denis Bezerra (PSB-CE) e Vilson da Fetaemg (PSB-MG).

De acordo com o relator, “A economia do nosso País está paralisada, amargando inúmeras perdas em função da restrição de circulação de pessoas por meio de isolamento e quarentenas”.

Já o deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) disse na época que a proposta levaria ao aumento de juros para todos os cidadãos e empresas, que seriam penalizados pelos inadimplentes.