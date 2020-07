BOMBOU! As finanças dos clubes no Brasil, Flamengo mais perto de Torrent e nomes badalados do mercado

A terça-feira foi agitada no mundo dos esportes.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Uma das principais notícias desta terça envolveu o Flamengo, que se aproxima de contratar o ex-assistente de Pep Guardiola, Domènec Torrent, para ser o novo técnico do clube, substituindo Jorge Jesus.

No mercado da bola, o ESPN.com.br fez uma lista de dez nomes que já estão sem contrato ou que só têm vínculo até o fim da disputa da Champions League.

O banco Itaú BBA divulgou um estudo financeiro dos clubes do Brasil, citando preocupação com as contas do Corinthians.

Veja abaixo as principais notícias desta terça-feira no mundo do esporte:

De Flamengo ‘sem nem sinal no retrovisor’ a Corinthians ‘com desastre à vista’: banco descreve finanças de clubes do Brasil

Flamengo fica perto de acerto com Torrent, mas vê pressão de agente com vazamento de negociação

Estudo divide clubes brasileiros entre ‘equilibrados’ nas finanças e os que ‘vivem no século passado’: ‘Não dá para ter Ferrari ganhando salário mínimo’

Muita posse e mais passes do que o Flamengo de Jesus: os números de como jogou time de Torrent na MLS

‘MP foi claramente feita para beneficiar um clube, o Flamengo’, diz gestor que comanda o Botafogo-SP

Mercado da Bola: veja dez nomes badalados que estão sem clube ou em fim de contrato

Agüero será desfalque para o City na Champions, e Real tem baixa por COVID-19

Jornal catalão dá motivos do Barcelona para rebater ‘rebeldia’ de Arthur